Guendouzi\'den gelecekle ilgili net mesaj

10.01.2026 22:18
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinin ardından açıklamalarda bulundu. İlk maçında ilk kupasını kazandığını belirten Guendouzi, ''Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz. Bu daha başlangıç. Çok daha fazla kupa kazanacağız." dedi.

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan ve takımının ilk golünü kaydeden Matteo Guendouzi, Süper Kupa'da kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''BU DAHA BAŞLANGIÇ!''

Fransız futbolcu Guendouzi, "İlk maçında ilk kupam! Bundan daha iyi başlangıç olamazdı. Bu daha başlangıç. Çok daha fazla kupa kazanacağız." dedi.

''DEVAMINI GETİRMEK İSTİYORUZ''

Sözlerine devam eden Guendouzi, bu şampiyonluğun devamını getirmek istediklerini belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum! Şu atmosfere bakın! Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz. Çok daha fazla kupa kazanacağız. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    Gaza Gelmiş :) 7 22 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    kimmiş gecenin kahramanı 1 16 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    GECENİN KAHRAMANI OKAN BURUK NASILDA SOMURTTUYO UÜZÜNDEKİMÜZÜNTÜYE BAKİN.. 0 0 Yanıtla
