Guendouzi Süper Lig\'de İlk Golünü Attı

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, Samsunspor filelerini havalandırarak Süper Lig'de golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u 3-2 yenerken ilk golü Matteo Guendouzi kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Guendouzi, 15. dakikada beraberlik golünü attı. 26 yaşındaki futbolcu mücadelesiyle de galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Guendouzi, ilk maçına Turkcell Süper Kupa finalinde çıkarken, Galatasaray'a karşı da gol sevinci yaşadı. Guendouzi, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 kez sarı-lacivertli formayı giydi. - İSTANBUL