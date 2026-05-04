Fenerbahçe’de eleştirilerin odağındaki Ederson için transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon özellikle Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının ardından performansı eleştirilen Ederson’un gözden çıkarıldığı öne sürülürken, tecrübeli kaleciye talip olan kulüplerin sayısı artıyor.
Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı kaleci için belirlenen serbest kalma bedelinde geri adım atmıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgilenen kulüplerden bu bedelin ödenmesini talep ediyor.
Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’ın transfer için devreye girdiği ve Ederson’un 22 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
PFDK’dan aldığı ceza nedeniyle sezonu kapatan Ederson’un, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Son Dakika › Spor › Güle güle Ederson! İşte yeni adresi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?