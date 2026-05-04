Güle güle Ederson! İşte yeni adresi
04.05.2026 09:49
Fenerbahçe’de eleştirilerin odağındaki Ederson için transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ederson’a talip olan Al-Nassr’ın 22 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

SARI-LACİVERTLİLER YOL AYRIMINDA

Bu sezon özellikle Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının ardından performansı eleştirilen Ederson’un gözden çıkarıldığı öne sürülürken, tecrübeli kaleciye talip olan kulüplerin sayısı artıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ MASADA

Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı kaleci için belirlenen serbest kalma bedelinde geri adım atmıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgilenen kulüplerden bu bedelin ödenmesini talep ediyor.

AL-NASSR DEVREDE

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’ın transfer için devreye girdiği ve Ederson’un 22 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

TRANSFERDE HAREKETLİ YAZ BEKLENİYOR

PFDK’dan aldığı ceza nedeniyle sezonu kapatan Ederson’un, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

