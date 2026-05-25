Abdullah Güler\'den Sivasspor\'a destek çağrısı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivasspor'un güçlü bir yönetime kavuşması gerektiğini belirterek, iş insanları ve camiaya kulüp etrafında birleşme çağrısında bulundu.

Sivasspor'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması sonrası kulübün divan heyetine devredilmesiyle başlayan süreçte, yeni yönetim arayışları hız kazandı. Bu kapsamda Divan Başkanı Ali Yavuz, Başkan Yardımcısı Ali İzgi ve divan üyesi Kemal Çağlayan; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla yaptıkları görüşmelerin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.

Toplantıya ayrıca AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ile İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de katıldı. Görüşmede, Sivasspor'un genel kurul süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Divan Başkanı Ali Yavuz, kulübün yeniden başarılı günlerine dönebilmesi için güçlü bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Abdullah Güler'den destek talebinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise imkanlar dahilinde Sivasspor'a destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, güçlü bir yönetim kurulunun oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Güler, tüm iş insanlarının Sivasspor etrafında birleşmesi gerektiğini belirtti. - SİVAS