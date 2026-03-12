Gülşen Degener Avrupa Şampiyonu!

Milli sporcu Gülşen Degener, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun kadınlar kategorisinde mücadele eden Gülşen Degener, yarı finale kadar yükseldi.

Yarı finalde Danimarkalı sporcu Charlotte Sorensen ile karşılaşan milli sporcu, rakibine 30-24 yenildi.

Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Gülşen Degener, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

5 farklı branşta yarışların yapıldığı şampiyona, 15 Mart'ta sona erecek.