Gümüşhaneli dağcılar 10. kez Türkiye'nin çatısına çıktı - Son Dakika
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Gümüşhaneli dağcılar 10. kez Türkiye'nin çatısına çıktı

18.08.2022 10:25
Gümüşhaneli dağcılar 10. kez Türkiye'nin çatısına çıktı

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 2'si kadın, 8 sporcu Türkiye'nin ek yüksek noktası olan Ağrı Dağına başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 2'si kadın, 8 sporcu Türkiye'nin ek yüksek noktası olan Ağrı Dağına başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

En genci 25, en yaşlısı 60 yaşında olan sporcular denizden 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 43. en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağına kamplı program düzenledi.

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağına 10. kez program yapan GÜDAK üyesi sporcular, Doğubeyazıt ilçesine bağlı Çevirme köyünden dağın güney yolundan yürüyüşe başladı.

İlk olarak 3 bin 200 metre rakımda bulunan kamp alanına ulaşan ve geceyi burada geçiren ekip ertesi sabah yeniden harekete geçerek 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanına ulaştı ve çadırlarını kurarak dinlendi. Gece yarısı saat 01.00'da zirve tırmanışı için harekete geçen ekip saatler 06.20'yi gösterirken zirveye ulaştı.

Buzulların üzerinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle zaman zaman zorlanan sporcular ağır adımlarla çıktıkları 5 bin 137 metredeki Ağrı Dağı zirvesinde havanın güneşli olmasına karşın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle hemen hatıra fotoğrafı çektirip dönüş yoluna geçti. 4 bin 200 ve 3 bin 200 metredeki kamp noktalarında dinlenip çay molaları veren ekip Çevirme köyündeki araçlara ulaşarak etkinliği tamamladı.

Her etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de Doğubeyazıt ilçesindeki İshakpaşa Sarayı ve etrafındaki tarihi mekanları da ziyaret eden GÜDAK ekibi sorunsuz bir şekilde programı tamamlayarak kente döndü.

Etkinliğin ardından bir açıklama yapan GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, "Derneğimizin kurulduğu 2008 yılından beri 10. kez Ağrı Dağına program yaptık. Her yıl değişik bir grupla zirve tırmanışı yaptığım Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek noktası. Tırmanışa katılan arkadaşlarımıza ve organizasyonu yapan Barzani Ceylan kardeşime yakın ilgi ve alakasından ve Ağrı Dağının yamaçlarındaki ikramlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ağrı dağına 2. kez zirve yapan kadın sporculardan Fatma Cebeci, dağcılığın insanın kendi fiziksel sınırlarıyla ve beynine kendi eliyle koyduğu bariyerleriyle bir mücadele olduğunu belirterek, "Dağcılık aslında hayatın kendisi gibi. Dahası yine hayatın kendisi gibi güzel yol arkadaşlarıyla çok daha keyifli. GÜDAK, sıradan bir dağcılık kulübü değil, gerçek bir aile ortamı ve benim için de yeni bir aile oldu. Bu aileyle 2. kez Ağrı Dağı zirvesini gördüm. Doğru insanlarla doğru amaçlarda buluşabilmek gerçekten çok büyük bir şans. Başkanımız ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Türkiye, gençlik, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gümüşhaneli dağcılar 10. kez Türkiye'nin çatısına çıktı - Son Dakika

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