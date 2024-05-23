Gümüşhane'de Çocuklar Geleneksel Sokak Oyunlarını Öğrenerek Lisanslı Sporcu Oluyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de Çocuklar Geleneksel Sokak Oyunlarını Öğrenerek Lisanslı Sporcu Oluyor

Gümüşhane\'de Çocuklar Geleneksel Sokak Oyunlarını Öğrenerek Lisanslı Sporcu Oluyor

Gümüşhane'de 'Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunlarıyla Büyüyorum' projesi kapsamında bin 500 öğrenci, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğrenerek hem eğleniyor hem de lisanslı sporcu oluyor. Müsabakalarda derece elde eden öğrenciler il finalinde yarışacak. Çocuklar, sokak oyunlarıyla zekalarını geliştiriyor ve çevresel faktörleri değerlendirerek algılarını güçlendiriyor.

23.05.2024 09:26
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Gümüşhane'de çocuklar unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını salonlarda öğrenerek lisanslı sporcu oluyor.

Gümüşhane'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunlarıyla Büyüyorum' projesi kapsamında yaklaşık bin 500 öğrenci yakan top, seksek, mendil kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını oynayarak hem eğleniyor, hem de lisanslı sporcular oluyor. Eğlenceli anlara sahne olan mücadelelerde minik öğrenciler arkadaşlarına oyunlarla ilgili taktikler de verirken spor yapmanın yanında sokak oyunlarının da unutulmamasını sağlıyorlar.

Bekir Taş: "Oyun oynamak çocukların zekalarını geliştiriyor"

Sokak oyunlarıyla ilgili Gümüşhane'nin merkez ve ilçelerinde müsabakalar düzenlediklerini ve bu müsabakalarda derece elde eden öğrencilerin il finalinde yarışacağını söyleyen Gazipaşa Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Bekir Taş, "2011 yılında Çocuk Oyunları Federasyonu Kulüpleri Derneği olarak kurmuş olduğumuz dernekle unutulmuş olan sokak oyunlarımızı güncel kurallı hale getirerek çocuklarımıza spor salonlarında müsabakalar yaptırmak istedik. Bunun sonucunda da Türkiye'nin bütün illerinde şu anda Çocuk Oyunları Ligi olarak müsabakalar düzenlemekteyiz. Gümüşhane'de de 'Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunlarıyla Büyüyorum" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü birlikteliğiyle de bu sene liglerimizi başlatmış olduk. Yeni nesil maalesef tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerden dolayı bu tür oyunları unutmuştular. Biz bu oyunları ilk olarak öğretmenlerimize eğitim vererek onlara öğrettik daha sonra da öğretmenlerimiz okullarında müsabakalar yaptırıp okul takımları kurarak müsabakalar haline getirerek salonlara taşıdık. Biz zeka gelişiminin ders ve ödev yapmaktan geçtiğini düşünüyoruz bu önyargının yıkılması gerekiyor. Biz çocukların oyun oynayarak zekalarının gelişmesi konusunda adım atmamız gerekiyor. Oyun oynayan çocuk çevresel faktörleri de değerlendirerek hem algılarını geliştiriyor hem de zekalarını geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Çocukların sokakta oynaması daha iyi"

Oynadıkları oyunlarda çok eğlendiklerini söyleyen 10 yaşındaki Ravzanur Bayrak, "Ben çocukların telefon ve tabletle oynamalarını doğru bulmuyorum, sokakta oynamak daha güzel. Okulda artık aralarında seksek oynuyoruz, yakan top oynuyoruz, mendil kapmaca oynuyoruz. Bence çocukların sokakta oynaması daha iyi" dedi.

10 yaşındaki Eyüp Efe Özdemir de, "Burada bugün kaleli yakan top oynadık. Biz iyi oynadık ama karşı takım iyi oynadı ve yenildik, tebrik ederim. Bence burada geçirdiğimiz zaman daha önemli, telefon ve tablet karşısında geçen zaman faydalı değil. Bu tür oyunları oynayarak kendimize bir gelişim sağlıyoruz hem de daha çok eğlenmiş oluyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gümüşhane'de Çocuklar Geleneksel Sokak Oyunlarını Öğrenerek Lisanslı Sporcu Oluyor - Son Dakika

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