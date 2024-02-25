Gümüşhane'de Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Müsabakaları Yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Müsabakaları Yapıldı

Gümüşhane\'de Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Müsabakaları Yapıldı

Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Müsabakaları, 14 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda başarılı olan sporcular Türkiye Birinciliği için mücadele etme hakkı kazandı. Gümüşhane'nin ev sahipliğinde yapılan müsabakalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

25.02.2024 14:17
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Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Erkek-Kız grup müsabakaları 14 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Gümüşhane'de yapıldı.

Türkiye'de bilek güreşi sporunda önemli bir yere sahip olan Gümüşhane'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon 2 gün boyunca Aydın Doğan Spor Salonunda düzenlendi.

Başarılı olanların doğrudan Türkiye Birinciliği için mücadele etmeye hak kazandığı müsabakalara Gümüşhane, Ağrı, Trabzon, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Samsun, Tokat ve Rize'den 300'e yakın sporcu, antrenör ve yönetici katıldı.

Vatandaşların da izlediği müsabakaların ardından bir açıklama yapan milli bilek güreşçi ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Davut Altuntaş, "Gümüşhane olarak 5 yıldır bu organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Yıldızlara, gençlere yaptık. Şuanda da kız ve erkek olarak gençler grup müsabakalarını yaptık. 300'e yakın sporcumuz katıldı. Bunun hem bizim için hem de ilimiz için çok güzel katkıları olduğunu düşünüyorum. Organizasyonla hem esnafımıza katkı sağlandı hem de ilimizin tanıtımına katkı sağlandı. Gelen kafilelerin de geri dönüşleri bize çok güzel oldu. Hem biz hem halkımız hem de esnafımız Gümüşhane misafirperverliğini göstermiş olduk. En önemlisi de kazasız belasız bitirdik organizasyonu. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gümüşhane'de Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Müsabakaları Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Müsabakaları Yapıldı - Son Dakika
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