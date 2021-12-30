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30 Aralık Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika

30 Aralık Perşembe Spor Gündemi

30.12.2021 08:57
30 Aralık Perşembe Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI5'inci Eleme Turu13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor 15.00 İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor 15.00 Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediye Spor 17.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü 18.30 Gaziantep FK - Bursaspor 21.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

5'inci Eleme Turu

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor 15.00 İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor 15.00 Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediye Spor 17.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü 18.30 Gaziantep FK - Bursaspor 21.00 Beşiktaş - Altay

PFDK VE TAHKİM Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLEuroLeague

19.00 UNICS Kazan - Anadolu Efes


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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Derya Yanık, Nisan, Kamu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 30 Aralık Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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