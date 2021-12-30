ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
5'inci Eleme Turu13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor 15.00 İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor 15.00 Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediye Spor 17.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü 18.30 Gaziantep FK - Bursaspor 21.00 Beşiktaş - Altay
PFDK VE TAHKİM Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOLEuroLeague
19.00 UNICS Kazan - Anadolu Efes
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › 30 Aralık Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika Spor