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Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tartışma yaratan Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun yeni bir görüntüsü yayınlandı. 22. dakikada Mauro Icardi'nin Djiku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalması ve penaltı itirazında bulunması olay olmuştu. Spor yorumcuları ve taraftarlar arasında pozisyonun penaltı olup olmadığı konusunda tartışmalar sürerken, en net görüntü Fenerbahçe tribünlerinden çekildi. İşte kare kare o anlar...

25.12.2023 - 16:41,  Güncelleme: 16:46
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Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeki penaltı pozisyonu tartışmaları da beraberinde getirdi. Djiku ile Icardi arasındaki ikili mücadelenin, tam karşı açıdan bir görüntüsü daha yayınlandı.

POZİSYON GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile girdiği 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Mauro Icardi penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti. Yorumculardan bazıları pozisyonun penaltı olduğunu, bazıları ise tam tersi yönünde görüş belirtti. Galatasaraylılar penaltı olduğunu savunurken Fenerbahçeliler Icardi'ni kendini yere attığını savundu.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Pozisyonu net bir şekilde yayınlamamakla eleştirilen Beınsports'tan konuyla ilgili açıklama gelmezken en net görüntü yine Fenerbahçe tribünlerinden çekilen bir görüntüyle ortaya çıktı.

İşte kare kare o anlar; (Görüntü Armanın Peşinde GS Youtube)

Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Alexander Djiku, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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