Güneş: '3 puanı hak ettik' - Son Dakika
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Güneş: '3 puanı hak ettik'

Güneş: \'3 puanı hak ettik\'

Şenol Güneş, Konyaspor galibiyetini değerlendirerek takımın eksiklerini düzelteceklerini belirtti.

29.09.2024 19:35
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşısında 3 puanı hak ettiklerini belirterek, çalışarak eksikleri düzelteceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında konuştu. 5 maç sonra kazandıklarını hatırlatan Güneş, "6. maçta galibiyet aldık. 3 puanı hak ettik. İstekli başladık. Ama müsabakada isteğimiz ve kalitemiz örtüştü mü derseniz evet diyemiyorum. Basit hataları görünce üzülüyorum ama çalışarak bunları düzelteceğiz. Rakibe uzak oynuyoruz. Yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlar sıkıntı ama kazanarak gitmemiz önemli. Kaybettiğimiz puanlara baksaydık, konumuzu düzeltebilirdik. Eksiklerini görerek giden bir takım olarak ve oyuncuların emeğinin karşılığı olarak bu 3 puanı almak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir heyecanları olur. Üzerlerinden biraz yük atarlar. Hatay maçını kazanırsak birçok şeyin olumlu olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki döneme giderken maç maç kazanıp gidersek moral kazanırız. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. O yüzden umutluyum" ifadelerini kullandı.

Almaları gereken çok mesafe olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Nwakaeme ve Visca'nın katkı yapmaları çok önemli. Banza katkı yaptı. Daha olacaklarını düşünüyorum. Muhammed Cham yetenekli oyuncu, değerlenebilir. Çalışırsa çok değer kazanır, yetenekli oyuncu ama aksi olursa, piyasada çok yetenekli oyuncular var. Sonuçlara endeksli olduk. Kazanırken eleştiri yapmak daha iyi oluyor. Alınganlığı ve kırılganlığı az oluyor. Oyuncularımız kötü değil, sorunla değil. Başarılı olmak için daha çok çalışmaya ihtiyaçları var. Bugün Draguş'u beğendim. Kısa olsa beğendim. Çünkü mücadele isteğini ve arzusunu gördüm. Benim için önemli. Rakibe baskı yapan bir takım olduğumuzda mutlu olurum ama hiç birimiz havaya girmeyeceğiz. Denswil'in yaptığı hareket gereksiz. Mücadele eden oyuncu böyle hatalar yaparsa nelere neden olacağını görecek, düzeltecek. Bu gecenin iyi tarafı kazanarak ders alarak gitmemizdi" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Güneş: '3 puanı hak ettik' - Son Dakika

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