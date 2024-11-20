Güneş: Oyuncuların Enerjisi Yüksek - Son Dakika
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Güneş: Oyuncuların Enerjisi Yüksek

Güneş: Oyuncuların Enerjisi Yüksek

Şenol Güneş, oyuncuların motivasyonunun ve enerjisinin yüksek olduğunu vurguladı.

20.11.2024 17:19
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden tecrübeli teknik adam, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Futbolcuların niyetinden asla şüphesi olmadığını belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Oyuncuların hepsi efendi, problemli değiller. 'Bana ne, yenildik.' demiyorlar. Şu ana kadar yine de kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmememiz gerekiyordu. Burada sorumluluk bana ait. Şu an burada olan oyuncuların enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Hatta 19 yaş altı takımıyla bir maç oynadık. Sonra kendi aramızda da çift kale maç oynadık. İki maçta da yapmak istediklerimizi çok iyi bir şekilde uygulayan bir takım vardı. Ama bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Şu an önceliğimiz devre arasına kadar iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa onu yapmak. Ama şunu da çok iyi biliyorum, transfer tek başına çözüm değil. Bu oyuncu grubundan kazanabileceğimizden en iyisini kazanmamız gerekiyor."

Tecrübeli teknik adam, takımda istikrar sağlayamadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istikrarlı kadro ve oyun tutturamadık. Buradaki oyuncuları da görmüş oluyoruz. 'Oyunculardan gidenler olabilir.' dememin sebebi şu, elimizdeki her oyuncu gidebilir. Oyunculara, 'Gidin, gidin.' demiyorum, 'Oynayın.' diyorum. Oynayamazsanız da size yardımcı olacağız. Çünkü bu kulüp yapılanma yapacak. Katkı yapan kalsın. Biz bir kadro yapacağız. Şimdi sayıyı azaltarak yaptık. Denswil, Orsic, Bardhi milli takımda. Şimdi geldiler bunların bir değeri var. Katkı veremeyince bir kulüp bulup para alamaz mı? 'Git idman da yap.' diyorum, 'Gel burada da seni çalıştırayım.' dedim."

Denis Draguş ile ilgili çok şey yazıldığını anlatan Güneş, "Onun ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ancak oynamak istiyor. Bazı sorunları vardı, bunlar çözüldü. Oynadığı pozisyonlarla alakalı bir şikayeti de yok." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, teknik ekibe yeni isimler katılıp katılmayacağı konusunda, "Mehmet hocayı (Kulaksızoğlu) daha önce de söyledim. Devre arasında değerlendirmeyi düşünüyorduk onu, bugün gelecek. Sosyal ilişkilerden sorumlu olacak. Yattara, daha önce bana ziyarete gelmişti. O zaman akademide çalışıyordu. Bana Trabzonspor'da staj yapmak istediğini söyledi. Biz de kabul ettik. Burada bir süre kalacak, antrenmanları takip edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, savunmada görev yapan oyuncuların sakatlıklarıyla ilgili, "Serdar idmana katıldı, oynaması zor ama eldeki oyuncular var. Savic iyiydi, Fenerbahçe maçında risk olur diye oynatmadım sonra Rize maçı olmadı. Şimdi yine bir tedirginlik hissediyor. O da soru işareti. Hüseyin, uzun süre yoktu. Bazı eksikleri vardı, şu an aramıza döndü. Bir değişim olacak." bilgisini verdi.

Transfer çalışmaları

Teknik direktör Şenol Güneş, transfer çalışmaları konusunda şunları söyledi:

"Şu anda elimizdeki oyunculardan faydalanmayı düşünüyoruz. O mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız. İhsan Derelioğlu takip edecek bana verecek, ben de başkana vereceğim. En son da başkan veya ben karar vereceğiz. İzleme komitesi ve diğerleri izleyebilir ama ne izlerse izlesinler sonunda biz karar vereceğiz. Yani izleyenin bir kararı olmayacak. İmza ve maliyetlerini biz başkana götüreceğiz ama teknik anlamda ben karar vereceğim."

Güneş, Fransız oyuncu Mendy'in stoperde oynatılmasıyla ilgili, "İlk geldiğim maçta Savic, Denswil'i stoperde oynattım. Ancak bu oyuncuların sakatlığı oldu. Mendy stoperde de ortada da oynayabiliyor. Orada mesela Lundstram'ı da denedim. Mecburi bu değişiklikleri yaptık. Bu süre içinde Serdar ve Batagov da sakatlıklar yaşadı. Devre arasına kadar 7 maç var. Bu sürede hepsini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından teknik direktör Şenol Güneş, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç'a forma ve çiçek hediye etti.

Selçuk Kılıç da Kafkas ve Güneş'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek başarı diledi.

Kaynak: AA

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