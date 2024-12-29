Güneş: Zor Dönem Devam Ediyor

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Zor dönemi bitirmiş değiliz. Umarım ki Samsunspor maçıyla başlayan bir seri devam ettiririz. Çünkü üst üste iki galibiyet almayan bir takım olarak gözüküyoruz. O görüntü de bize yakışmıyor." dedi.

Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samsunspor'un sezona iyi başladığını ve güzel sonuçlar aldığını dile getiren Güneş, takım olarak kendilerinin de iyi sonuçlar almaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Güneş, maçın hem puan hem de oyun açısından önemli olacağına işaret ederek "Kazandığımızda şu andaki hedef olarak yukarıda, Avrupa kupalarında olmak için hem de sıralamadaki yer için önemli. Bu maçı kazandığımızda üçüncü olan takımı geçme umutlarının olacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. O yüzden elimizden geleni yapacağız ve kazanma duygusuyla sahada olacağız." ifadesini kullandı.

Transferlerle ilgili yaşanan gelişmelere de değinen Güneş, "Buraya geldiğim ilk günde de söyledim, yapmak yıkmaktan daha zordur. Takımın bir özgüven sorunu vardı ama bu özgüven sorununu oynadığımız oyunla, alacağımız sonuçlarla düzeltmek isterken eldeki kadroyu değerlendirmek, buradan ideal 11 çıkarmak istiyoruz. Ne kadar az sayıda oyuncuya ihtiyacımız olursa o kadar iyidir diye düşünüyorduk ama şu anda söylediğim en az üç oyuncuyu arkadaşlar medyada söylüyorlar. Defansta, orta sahada ve hücumda ekonomik, idari ve teknik zarar görmeden kadroya katılım yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Oyuncuların hiçbiri Trabzonspor izin vermeden gidemez"

Şenol Güneş, takımda antrenman ve maç kalitesinin iyi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kaybettiğimiz puanların telafisinin olmadığını biliyorum. Onun tek telafisi gelecek maçları kazanmak. Zor dönemi bitirmiş değiliz. Umarım ki Samsunspor maçıyla başlayan bir seri devam ettiririz. Çünkü üst üste iki galibiyet almayan bir takım olarak gözüküyoruz. O görüntü de bize yakışmıyor. Bizim dışımızda söylenen isimler, bazen bizden gitmesi konuşulan transferler var. Bunların aslı astarı yok. Oyuncuların hiçbiri Trabzonspor izin vermeden gidemez. Oyuncuların da istekleri olursa değerlendiririz ama onların da bir istekleri yok."

Güneş, transfer edecekleri oyuncuların kadroya katkı sağlaması gerektiğini, kulübe külfet olmadan transfer yapmak istediklerini aktardı.

Kadrodaki dört futbolcuya, takımın gelecek planlarında yer almayacaklarını söylediklerini ifade eden Güneş, "Ekonomik olarak ne kadar erken giderlerse hem bizim hem onlar için daha iyi olacağını söyledik. Bunun ekonomik tarafı da var. Çünkü en az zararla kurtulmak istiyoruz. Oyuncuların da kendilerine kulüp bulmasını istiyoruz. Gelecek oyuncular için de aynı şey geçerli. 2-3 tane oyuncuyu 13 Ocak'tan önce tamamlarsak oyuncular geldiği zaman daha çok katkı yapar. Aldığımız oyuncuların direkt kadroya girmesini istiyoruz ama eldeki oyuncular da iyi oynarsa rekabet daha da iyi olur." ifadelerini kulandı.

"Savic çok iyi, değerli ve lider bir oyuncu"

Güneş, Stefan Savic'in sakatlığındaki son gelişmelerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Rahat etmesi, sakatlığın da bir an evvel düzelmesi için gitmesine izin verdik. Çok ciddi boyutta görünmüyor ama uzayan bir süreç var. Savic çok iyi, değerli ve lider bir oyuncu. Trabzonspor onun için aldı. Sahada lider oyuncu eksikliği yaşadık. Aynı zamanda transferde ona göre bakıyoruz. Onun iyi niyetinden şüphemiz yok ama son gelen gelişmeler çok sağlıklı gözükmüyor."

Tarafların desteğine de teşekkür eden Güneş, "Destek şahsıma olduğu kadar oyunculara da olmalı. Buradan el birliğiyle çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan Çakır: "Gururluyum"

Takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır ise futbolda inişler ve çıkışlar olabileceğini, bireysel olarak iyi performans sergilediğini vurguladı.

Daha fazla katkı sağlayabilmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren milli kaleci, "Takım olarak da son dönemde iyi performans sergiledik. Son 3-4 hafta en azından daha iyiye giden bir oyunumuz var. Uyum sorununu ortadan kaldırdığımızda daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Ben Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan ve bu takımın kaptanı olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan teklif gelmesi halinde değerlendirebileceğini vurgulayan Uğurcan Çakır, "Avrupa hedefim her zaman var. Futbolu bıraktığımda 'neden gitmedim?' demek istemiyorum. Bu hayale göre çalışıyorum. Başkanımız Ertuğrul Doğan'dan da zaten sözü aldım. Net bir teklif gelirse oturur başkanımızla da değerlendiririz." diyerek sözlerini tamamladı.