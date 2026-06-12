Güney Kore 2-1 Çekya'yı Geçti - Son Dakika
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Güney Kore 2-1 Çekya'yı Geçti

12.06.2026 10:19
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 yenerek 3 puan aldı.

Stat: Guadalajara

Hakemler: Amin Omar, Mahmoud Abouelregal, Ahmed Taha (Mısır)

Güney Kore: Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Taeseok (Dk. 69 Jisung), Youngwoo, Gihyuk, Inbeom (Dk. 84 Jingyu), Seungho (Dk. 84 Jinseob), Jaesung (Dk. 62 Heechan), Kangin, Heungmin (Dk. 69 Oh)

Çekya: Kovar, Hranac, Coufal, Chaloupek, Krejci, Zeleny, Provod (Dk. 63 Sadilek), Soucek, Sojka (Dk. 84 Chytil), Schick (Dk. 63 Chory), Sulc (Dk. 63 Hlozek)

Goller: Dk. 59 Krejci (Çekya), Dk. 67 Inbeom, Dk. 80 Oh (Güney Kore)

Sarı kart: Dk. 90+6 Gihyuk (Güney Kore)

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Çekya, 59. dakikada Krejci'nin golüyle öne geçse de 67. dakikada Inbeom'la beraberliği yakalayan Güney Kore, Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh'un 80. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güney Kore 2-1 Çekya'yı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Cam Serkan Cam:
    oh ne güzel oynadı valla çok sevindim beşiktaş oyuncusu olması da gurur verdi böyle başarılar görünce insan umut buluyo ama üzülüyorum de bu kadar uzak ülkelerde oynayan genç oyuncularımız yeterli mi destekleniyor diye 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Gölbaşı Mehmet Gölbaşı:
    güzel maç olmuş ama insanlar biraz abarttıyo yani normal bi lig maçı gibi 0 0 Yanıtla
  • Mesut Ünyay Mesut Ünyay:
    ya güney kore iyi oynuyo da çekya da kötü değildi valla şu genç takımlar artık daha profesyonel oynuyor eski futbol kalmadı diyorum ben herkese ama kimse dinlemiyo işte böyle 0 0 Yanıtla
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