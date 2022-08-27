Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası - Son Dakika
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Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası

27.08.2022 14:10
Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası

Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda yapılan "Sürat Oryantiring Yarışması"nda milli sporcular, 4 madalya kazandı.

Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda yapılan "Sürat Oryantiring Yarışması"nda milli sporcular, 4 madalya kazandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'da düzenlenen organizasyonda, "Sürat Oryantiring Yarışması" gerçekleştirildi.

Erkekler elit 21 yaş kategorisinde Ahmet Kaçmaz altın, erkekler 18 yaşta Halil Özdemir gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 18 yaş kategorisinde mücadele eden Ayşa Asya Tuzcuoğulları ve Beyza Nur Kaplan ise üçüncü oldu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası - Son Dakika

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