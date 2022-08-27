Kadınlar 18 yaş kategorisinde mücadele eden Ayşa Asya Tuzcuoğulları ve Beyza Nur Kaplan ise üçüncü oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya 'da düzenlenen organizasyonda, "Sürat Oryantiring Yarışması" gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası - Son Dakika

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