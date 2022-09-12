Gunigamp maçında gerginlik: Hakem maçı durdurdu - Son Dakika
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Gunigamp maçında gerginlik: Hakem maçı durdurdu

12.09.2022 23:46
Gunigamp maçında gerginlik: Hakem maçı durdurdu

Guingamp karşılaşması, hakemlerin güvenliğinin tehdit edildiği gerekçesiyle yarıda kaldı.

Guingamp karşılaşması, hakemlerin güvenliğinin tehdit edildiği gerekçesiyle yarıda kaldı. Hakemlerin ve takımların soyunma odasına gitmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve karşılaşma yaklaşık 25 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

Fransa Ligue 2'nin 8'inci haftasının kapanış mücadelesinde Metz, sahasında Guingamp'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-3'lük eşitlikle sona ererken ev sahibi ekipte 31'inci dakikada Boubacar Kouyate ve 45+3'üncü dakikada Alexandre Oukidja kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında ise ev sahibi ekipten Danley Jean Jacques, kırmızı kart ile oyun dışında kalarak takımını 8 kişi bıraktı.Bu dakikanın ardından bir taraftarın sahaya girip hakeme doğru yönelmek istemesinden dolayı karşılaşmanın orta hakemi Pierre Gaillouste, güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade ederek karşılaşmayı durdurma kararı aldı. Hakem heyeti ve takımlar, bu kararın ardından soyunma odasına gitti. Bu süreçte statta güvenlik önlemleri artırılırken, daha sonrasında tekrardan takımlar sahaya çıktı ve karşılaşma yaklaşık 25 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti.


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Kaynak: DHA

Fransa, Metz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gunigamp maçında gerginlik: Hakem maçı durdurdu - Son Dakika

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