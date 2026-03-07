Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

U19 PAF Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ DERBİDE TEK GOLLE GÜLDÜ

Karşılaşmada her iki takım da etkili hücumlarla rakibine zor anlar yaşatırken, aradığı golü ev sahibi Beşiktaş buldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 31. dakikada Ahmet Sami Bircan kaydetti.

LİGDE PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Beşiktaş U19, puanını 38 yaparak rakibini yakaladı. Galatasaray U19 ise 38 puanda kalarak rakibiyle arasındaki puan farkını açma şansını kullanamadı.