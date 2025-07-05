Günün Spor Gündemi

WIMBELDON
13.00 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 18 numarası Rus tenisçi Aleksandrova ile 3. turda karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 18.00 Siyah-beyazlılar, Avusturya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.
GALATASARAY
12.30 - 18.30 Sarı-kırmızılı ekip, yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
- 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar devam edecek.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI
19.00 PSG - Bayern Münih
23.00 Real Madrid - Borussia Dortmund
FORMULA1
- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.
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