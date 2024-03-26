Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarda mağlup ederek EURO 2024'te Türkiye'nin son rakibi oldu - Son Dakika
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Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarda mağlup ederek EURO 2024'te Türkiye'nin son rakibi oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 yenerek Türkiye'nin F Grubu'ndaki son rakibi oldu. Normal süre ve uzatmaların golsüz sona erdiği maçı kazanan Gürcistan, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti. A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi Gürcistan oldu.

26.03.2024 23:01  Güncelleme: 23:03
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu.

Tek maç üzerinden oynanan C Yolu final maçında Gürcistan, başkent Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'da Yunanistan'ı konuk etti.

Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Gürcistan, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

Bu maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarda mağlup ederek EURO 2024'te Türkiye'nin son rakibi oldu - Son Dakika

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