2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu.
Tek maç üzerinden oynanan C Yolu final maçında Gürcistan, başkent Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'da Yunanistan'ı konuk etti.
Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Gürcistan, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
Bu maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu.
Son Dakika › Spor › Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarda mağlup ederek EURO 2024'te Türkiye'nin son rakibi oldu - Son Dakika
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de başlarken, Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü. Türk taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella tarafından Macaristan maçına göre 9 değişiklikle ilk 11'e çıktı. Arda Güler ve Kenan Yıldız da ilk 11'de şans buldu. Türk taraftarlar da Avusturya'da milli takıma büyük destek verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi Gürcistan oldu. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Yunanistan'ı penaltı atışlarıyla mağlup ederek adını turnuvaya yazdırdı. Türkiye, ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?