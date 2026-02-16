Gürel ve Van Foreest Özel Maçta Karşılaştı

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel'in Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçta altıncı oyun tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Ediz Gürel-Jorden van Foreest ikili maçında klasik bölümün, altıncı ve son maçı oynandı.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasında bugünkü maçta kıyasıya mücadele yaşanırken, günün kazananı GM Jorden van Foreest oldu.

Böylece maçta skor 4,5-1,5 Jorden van Foreest lehine oluşurken, toplam puan durumunda da 13,5-4,5 Van Foreest'in üstünlüğü oluştu.

Yarın saat 10.00'da FreeStyle maçlarıyla başlayacak turnuva, saat 14.00'te yıldırım maçlarıyla devam edecek.

Turnuva, saat 17.00'de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.