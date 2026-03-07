Güreş Federasyonu'ndan 2032 Vizyonu - Son Dakika
Güreş Federasyonu'ndan 2032 Vizyonu

07.03.2026 12:33
Taha Akgül, güreşin geleceği için umutlu ve birlik mesajı verirken, altyapıya önem verdiklerini belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, güreşte şu anda bir ekim döneminde olduklarını belirterek, "Bunun meyvesini 2032'de alacağız. Bütün şampiyonlarımızı bir araya getirdik. Güreşi birlikte yeniden ayağa kaldıracağız." dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde süren Türkiye Güreş Federasyonu 2026 Çalıştayı sürüyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, çalıştayda Türk güreşinin mevcut durumu ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akgül, seçim sürecinde camiaya birlik mesajı verdiklerini belirterek, "2025'i seçim sürecinde geçirdik. O süreçte camiamıza birlikte hareket edeceğimizin sözünü vermiştik. Bugün yaptığımız bu çalıştay da bunun bir göstergesi. Eski federasyon başkanlarımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve camiamızın önde gelen isimleriyle bir araya geldik. Bu çalıştay son 20 yıldır yapılmıyordu. Camiamızın bütün önderlerini bir araya getirmek istedik. Bugün burada güreşimizin temel problemlerini masaya yatıracağız. Kulüplerimizin yaşadığı sorunları A'dan Z'ye konuşacağız. Bu camianın içinden gelen biri olarak herkesin söz hakkı olması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk güreşinde son dönemde önemli bir hareketlilik yaşandığını dile getiren Akgül, "2025 yılında çok ciddi bir toparlanma içerisindeyiz. Camia içinde büyük bir heyecan oluştu. Sporcu sayısında artış var, güreşe olan ilgi ve ailelerin heyecanı gözle görülür şekilde arttı. Bu bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütçemizin yaklaşık yüzde 50'sini altyapıya ayırdık"

Güreş camiasındaki birlikteliğin önemine değinen Akgül, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır yapılmayan organizasyonları yeniden hayata geçirdik. Bütün şampiyonlarımızı bir araya getirdik. Şampiyonları bir araya getirmek kolay değildir ama bizim için çok önemliydi. Bütün şampiyonlarımıza değer veriyoruz. İnşallah hep birlikte güreşi yeniden ayağa kaldıracağız. Federasyon olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Federasyona sabah erken saatlerde gelip akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Devletimizin ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle federasyon bütçemizin yaklaşık yüzde 50'sini altyapıya ayırdık. Tek derdimiz altyapıdaki çocukların sayısını nasıl artırabiliriz, onların moralini nasıl yükseltebiliriz, yeni kulüpler nasıl açtırabiliriz ve maddi imkanları nasıl artırabiliriz. Şu anda bir ekim dönemindeyiz. Bunun meyvesini 2032'de alacağız. Bütün şampiyonlarımızı bir araya getirdik. Güreşi birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Federasyonumuzun bütün enerjisi altyapıya ve uzun vadeli planlamaya yönelmiş durumda."

Akgül, Türk güreşinin geleceğine parlak olduğunu belirterek, "Elimizde çok değerli sporcular var. Alperen var, kadınlarda Buse var, serbest stilde Feyzullah Aktürk gibi isimler var. Bu sporcular yeni madalyaların adayları. Bu isimler sadece Türkiye'de değil, dünya güreşinde de söz sahibi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayın geleneksel hale getirilmesini istediklerini aktaran Akgül, "Bu çalıştay bizim için bir simgedir. Federasyon olarak ilkini yapıyoruz. İnşallah bundan sonra her yıl yapacağız ve burada çıkan kararları federasyon olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Türk güreşinin geleceğinin, gelişiminin ve yeni hedeflerinin ele alındığı çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: AA

