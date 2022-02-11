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Güreş Grup Şampiyonası çekişmeli başladı - Son Dakika

Güreş Grup Şampiyonası çekişmeli başladı

11.02.2022 17:15
Güreş Grup Şampiyonası çekişmeli başladı

Malatya'da Erkekler Grekoromen ve Serbest stil Gençler Güreş grup şampiyonası müsabakaları çekişmeli başladı.

Malatya'da Erkekler Grekoromen ve Serbest stil Gençler Güreş grup şampiyonası müsabakaları çekişmeli başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ve Malatya Battalgazi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Erkekler Grekoromen ve Serbest Stil Gençler Güreş Grup Şampiyonası 13 Şubat akşamı sona erecek.

15 ilden yaklaşık 350 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda dereceye girecek Güreşçi sporcular, Türkiye yarı finaline katılma hakkını elde edecek. - MALATYA

Güreş Grup Şampiyonası çekişmeli başladı
Güreş Grup Şampiyonası çekişmeli başladı

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Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye, Malatya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güreş Grup Şampiyonası çekişmeli başladı - Son Dakika Spor


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