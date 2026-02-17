Güreş Şampiyonası Tamamlandı

Başkentte düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stilin ardından grekoromende de 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Takım sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor birinci, Kayseri Şekerspor ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.

En centilmen sporcu ödülü Alkın Alkan'a verilirken, en teknik sporcu ödülünün sahibi Ali Poyraz Ayvat oldu. En centilmen antrenör ödülünü ise Süleyman Güngör aldı.

Türkiye şampiyonluğuna ulaşan grekoromen güreşçiler şunlar:

55 kilo: Denizhan Ogun

60 kilo: Furkan Öden

63 kilo: Abdul Samed Arslantaş

67 kilo: Ömer Altaş

72 kilo: Salih Yusuf Yazıcı

77 kilo: Alkan Akar

82 kilo: Bünyamin Özcan

87 kilo: Ali Poyraz Ayvat

97 kilo: Emir Ömer Bozbağ

130 kilo: Üzeyir Ayberk Bostan

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, yarın kadınlar kategorisindeki final müsabakalarıyla tamamlanacak.