23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

12.03.2022 21:41
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca bronz madalya kazandı.

Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde serbest stil müsabakaları yapıldı.

Mindere çıkan milli sporculardan 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca, bronz madalya kazandı. Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya için mücadele eden Yusuf Demir ise rakibine yenilerek Avrupa 5'incisi oldu.

Organizasyonun son günü olan yarın milli sporcular, 2 altın, 3 de bronz madalya müsabakasına çıkacak.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

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'23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası' başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır. '23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası' başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır. U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya

Bronz Madalya, Bulgaristan, Filibe, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika


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