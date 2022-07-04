Güroymak'ta 'Yaz Spor Okulu' açılışı yapıldı - Son Dakika
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Güroymak'ta 'Yaz Spor Okulu' açılışı yapıldı

04.07.2022 17:34
Güroymak'ta 'Yaz Spor Okulu' açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaz Spor Okulları", Bitlis'in Güroymak ilçesinde büyük bir katılımla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaz Spor Okulları", Bitlis'in Güroymak ilçesinde büyük bir katılımla başladı.

Açılış programına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, "Yaz sezonu boyunca sürecek olan yaz spor okulunda öğrencilerimiz serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecekler. Öğrencilerimiz birçok spor dalında eğitim almış olacaklar. Yaz spor okuluna başlayan eğitmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen açılış programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aşur Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, eğitmen, öğrenci ve veliler katıldı. - BİTLİS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Güroymak, gençlik, Bitlis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güroymak'ta 'Yaz Spor Okulu' açılışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güroymak'ta 'Yaz Spor Okulu' açılışı yapıldı - Son Dakika
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