Karabük'ün ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği yarışmasına katılan Güroymaklı Ahmet Yasin Aydemir, Türkiye şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan ve Türkiye geneli gerçekleştirilen Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda yapıldı. Üç gün süren yarışmaya Bitlis'in Güroymak ilçesinden katılan Günkırı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Aydemir, rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu. - BİTLİS
Son Dakika › Spor › Güroymaklı Ahmet Yasin Aydemir, Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birincisi - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yedek ağırlıklı çıktığı Bayındırspor deplasmanında iyi başladığı maçı 3-1'lik skorla kaybetti. Bayındırspor, Metin Salih Aktürk'ün 2 golüyle galip geldi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Galatasaray Futbol A Takımı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray'ın partneri Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ı Florya'da yalnız bırakmadı. Taraftarlar, futbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatı yakaladı. Antrenmanı birlikte izleyen taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takıma destek verdi.
Erzurum'da "Çılgın Dadaşlar" olarak bilinen 35 yaş üstü master atletler, maratonlarda başarı için ramazanda da yoğun antrenman yapıyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni tanınmaya başlayan korfbol branşında 5 gün sürecek grup müsabakaları başladı. Erkek ve kadın sporcuların bir arada oynayabildiği korfbol müsabakalarına birçok ilin takımları katılıyor.
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar 2. Lig finalinde Kepez Belediyespor, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Kepez Belediyespor, gelecek sezon THF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 32. hafta mücadelesinde Menemen FK, Sarıyer'i 4-2 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti. Bu galibiyetle Menemen FK, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı ve Isparta 32 Spor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Yılmaz Vural ve öğrencileri, kalan maçları en az kayıpla atlatarak bir üst lige çıkmayı hedefliyor.
Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde aldığı sonuçlarla 10. sırada yer alan Erzurumspor, bu maçtan 3 puan hedefliyor.
Kütahya'da düzenlenen Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışı'nda sporcular, haritada yer alan hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada derece elde eden sporcular, madalyalarını ve Kütahya Belediyesi'nin hediyelerini aldı. Yarışmaya katılan sporcular, unutulmaz bir mücadele yaşadı. Yarışmanın ardından sporcular aileleriyle birlikte Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda vakit geçirdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, yarın Avusturya ile deplasmanda özel bir maç oynayacak. İki takım daha önce 16 kez karşı karşıya gelirken, Türkiye 7 maç kazandı, Avusturya ise 8 maçı kazandı. Mücadele, Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Bilecik'te düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları sonucunda İstanbul Kartalspor şampiyon oldu. İstanbul Kartalspor, finalde İstanbul Dudulluspor'u penaltılar sonucunda 5-4 yenerek bir üst tura çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?