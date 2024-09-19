Gürsu Belediyesi Kış Futbol Okulu Yeni Dönemine Hazırlanıyor

Gürsu Belediyesi'nin 8 yıldır düzenlediği kış futbol okulları yeni döneme hazırlanıyor. Genç futbolcuların yetiştirileceği Gürsu Belediye spor Kış Futbol Okulu'nda, 300 çocuk eğitim alacak. 28 Eylül'de başlayacak futbol okulunda 6-14 yaş grubunda çocuklar, haftada iki gün eğitim alacak.
Gürsulu genç futbolcuların, Kış Spor Okulu'nda alacakları eğitimin önemini vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Çocuklar futbolun rekabetçi ruhundan önce ekip olma ruhunu kavramalı. Sağlıklı nesiller yetişmesinde sporun öneminin bilinciyle, Gürsumuz'da oluşturduğumuz spor tesisleriyle, çocuklarımızın spor yapma imkanlarını zenginleştirdik. Gürsu Belediyespor Kış Futbol Okulu'nda futbol eğitimi alan çocuklarımız, onlara sevgiyle futbol tekniği ve disiplini aşılayan hocalarımıza emanet. Tüm çocuklarımıza sağlıklı spor dolu ömürler diliyorum" dedi. - BURSA
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