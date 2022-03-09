Gürünlü judoculardan başarı - Son Dakika
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Gürünlü judoculardan başarı

09.03.2022 10:58
Gürünlü judoculardan başarı

Sivas'ta Ortaokul Küçükler İl Seçme Müsabakasında, dereceye giren Gürün Gençlik ve Spor Kulübü Judo takımı sporcuları grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Sivas'ta Ortaokul Küçükler İl Seçme Müsabakasında, dereceye giren Gürün Gençlik ve Spor Kulübü Judo takımı sporcuları grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Sivas 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen Ortaokul Küçükler İl Seçme Müsabakasında, Fatma Akbulut, Mina Çıtak, Hülya Naz Avunduk, İlker Muhammed Bulut birinci olurken, Elif Ak ve Muhammet Karabudak üçüncülüğü paylaştı. Birinci olan sporcular Çankırı'da yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Kategorilerinde dereceye giren Gürün Gençlik ve Spor Kulübü Judo takımı sporcularına, Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi. Yazıcı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hanifi Polat, sporcular ve Judo Antrenörü Nadiye Şatıroğlu' nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SİVAS

Gürünlü judoculardan başarı
Gürünlü judoculardan başarı

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gençlik, Sivas, Gürün, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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