Gustavo Henrique, Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Gustavo Henrique, Fenerbahçe için İstanbul'da

26.07.2022 20:04
Gustavo Henrique, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Gustavo Henrique'yi İstanbul'a getirdi. Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak 18.20 dolaylarında İstanbul Havalimanına iniş yaptı. 29 yaşındaki oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Brezilyalı oyuncu, kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Flamengo, Brezilya, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gustavo Henrique, Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
17:26 Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi!
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 20:04:39. #1.13#
SON DAKİKA: Gustavo Henrique, Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement