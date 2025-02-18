Güvenli görevlisi, çıplak koşucuya engel olmaya çalışırken ortaya komik görüntüler çıktı - Son Dakika
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Spor

Güvenli görevlisi, çıplak koşucuya engel olmaya çalışırken ortaya komik görüntüler çıktı

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Yeni Zelanda'da gerçekleşen bir rugby maçında çıplak koşucu olayı yaşandı. Maçın bitimine 10 dakika kala sahaya giren iki çıplak koşucudan biri, güvenlik görevlilerinden kaçmayı başardı. Ancak diğer koşucu, saha kenarında bir güvenlik görevlisiyle boğuşurken, son kıyafet parçasından da sıyrılarak tamamen çıplak kaldı. Bu durum sosyal medyada büyük tepki topladı.

18.02.2025 13:52  Güncelleme: 13:59
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Olay, geçen hafta sonu Yeni Zelanda'daki Eden Park'ta, Chiefs ile Blues arasındaki Süper Rugby maçı sırasında yaşandı. Chiefs, sezonun ilk maçında rakibini 25-14 mağlup etti.

Maçın bitimine 10 dakika kala bir çıplak koşucu dikkatleri üzerine çekmeye çalıştı. Görüntülerde iki kişinin soyunup sahaya koştuğu görülüyor. Birisi güvenlik görevlilerinden kaçmayı başarırken, diğeri saha kenarında bir görevliyle boğuşmaya başladı.

Çıplak koşucu kurtulmaya çalışırken son kıyafet parçasından da sıyrıldı. Ne yazık ki güvenlik görevlisi için talihsiz bir durum yaşandı ve koşucunun çıplak poposu görevlinin yüzüne denk geldi.

Taraftarlar sosyal medyada olaya şok içinde tepki gösterdi. Bir kullanıcı "Biraz fazla heyecanlandı galiba" derken, bir başkası "Resmen çırılçıplak kaldı" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı "Günün geri kalanını duşta geçirecek" diye espri yaparken, bir diğeri "Bu iş için aldığı maaş yeterli değil" dedi.

Maç sonrası konuşan Chiefs kaptanı Luke Jacobson, olayın komik tarafını gördüğünü söyledi: "Birkaç vidası eksik. Gülüp geçmek lazım. Maç için ideal değil ama bizi hiç etkilemedi. Biz güvenlik görevlilerinin halletmesine bıraktık."

Blues kaptanı Patrick Tuipulotu da "Bizim yapmaya çalıştığımız şeyi etkilemedi. Ama güvenlik görevlisine üzüldüm" diye ekledi.

Güvenli görevlisi, çıplak koşucuya engel olmaya çalışırken ortaya komik görüntüler çıktı
Güvenli görevlisi, çıplak koşucuya engel olmaya çalışırken ortaya komik görüntüler çıktı

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Son Dakika Spor Güvenli görevlisi, çıplak koşucuya engel olmaya çalışırken ortaya komik görüntüler çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Çil:
    e yani? sonuç? ne geçti eline 6 0 Yanıtla
  • 6490203:
    güvenlikler yeterince eğitilmiyor malafattan kavrama tekniğini uygulasa kıpırdayamazdı 1 0 Yanıtla
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