Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz'la olan aşkını itiraf etti

Bilim insanları dünyanın sonu için tarih verdi! Gündeme bomba gibi düşen araştırma

Daha önce basketbolun yıldızı Furkan Korkmaz ile görüntülenince aşk iddialarını yalanlayan İrem Sak, ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

"DUYDUĞUNUZ DOĞRU"

Gazetecilere yaptığı açıklamada İrem Sak, "Evet hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" diye cevap verdi.

"NEREDEN ÇIKTINIZ?"

İkili, Eylül 2021'de Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı. Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, "Aman, siz nereden çıktınız?" demişti.

AŞK YALANLANMIŞTI

Sevgilisinin arkasından koşar adım mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakmıştı. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş. Aralarında 11 yaş var" sözleriyle aşkı yalanlamıştı.