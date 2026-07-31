Gyrano Kerk Erzurumspor\'da

Erzurumspor FK'nın yeni transferi Gyrano Kerk, mavi-beyazlıların ikinci Surinamlı futbolcusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Surinamlı futbolcu Gyrano Kerk'i kadrosuna kattı. Mavi-beyazlı kulüp, son olarak Belçika takımı Royal Antwerp forması giyen 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferle birlikte Gyrano Kerk, Erzurumspor FK tarihinde forma giyen ikinci Surinamlı futbolcu oldu. Mavi-beyazlı ekipte ilk Surinamlı oyuncu ise 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de forma giyen orta saha oyuncusu Mitchell Donald olmuştu. Donald, Erzurum temsilcisiyle 18 maçta görev alırken, 1 gol kaydetti.

Kariyerinde Utrecht, Helmond Sport, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp formalarını giyen Kerk, geride kalan sezonda Belçika Pro Lig'de 30 maçlık kadroda yer aldı. Bu karşılaşmaların 27'sine 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, sezonu 7 gol ve 5 asistle tamamladı.