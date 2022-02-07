GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak GZT Giresunspor- Fenerbahçe maçının biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.
Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugünden itibaren taraftarların karşılaşmanın biletlerini satın alabilecekleri belirtildi.
Açıklamada, bilet fiyatlarının kategorilere göre 15 ila 50 lira arasında değiştiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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