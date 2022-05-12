GZT Giresunsporlu Umut Nayir'den örnek hareket! Şırnak'ta bir okula Fen laboratuvarı yaptırdı - Son Dakika
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GZT Giresunsporlu Umut Nayir'den örnek hareket! Şırnak'ta bir okula Fen laboratuvarı yaptırdı

12.05.2022 15:41

GZT Giresunsporlu futbolcu Umut Nayir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Metin Bostancıoğlu İmam Hatip Ortaokuluna tam donanımlı bir fen laboratuvarı kazandırdı. Genç futbolcunun bu örnek hareketi büyük takdir topladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından GZT Giresunspor'un oyuncusu Umut Nayir, askerlik görevini yaptığı sırada tanıştığı öğretmen Hasan Alak vasıtasıyla Cizre ilçesinde Metin Bostancıoğlu İmam Hatip Ortaokuluna tam donanımlı bir fen laboratuvarı kazandırdı.

ASKERDEYKEN TANIŞTIĞI ARKADAŞI ARACI OLDU

Umut Nayir'in askerlik görevini yaptığı sırada tanıştığı öğretmen Hasan Alak vasıtasıyla bu bağışı yaptığı öğrenildi. Öğretmen Hasan Alak konuya ilişkin konuşarak, "Görev yaptığım okulda laboratuvar olmadığı için Umut Nayir'dan rica ettim. Kendisi de bizleri kırmayıp okulumuza yepyeni, tam donanımlı bir Fen Laboratuvarı kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İKE TEŞEKKÜR ETTİ

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke açılış sırasında Nayir'e teşekkür ederek, "Bilimsel çalışmaların yapılması için temel etken deneylerdir. Deneylerin yapıldığı yer ise laboratuvarlardır. İnşallah Umut Nayir'in ilçemize kazandırdığı bu laboratuvarda araştıran, merak eden, öğrenmeyi öğrenen nesiller yetiştireceğiz ve eğitim sistemimize, ülkemize katkı sağlayacak ilim ve bilim insanları yetiştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Spor GZT Giresunsporlu Umut Nayir'den örnek hareket! Şırnak'ta bir okula Fen laboratuvarı yaptırdı - Son Dakika


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