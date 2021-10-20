Galatasaray, Moskova deplasmanında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında yarın Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. İki takım bu müsabaka ile birlikte 5. kez rakip olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 22.00'de Lokomotiv Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Grupta sarı-kırmızılılar 4 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Moskova ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Galatasaray, ilk hafta sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup ederken, ikinci maçta da deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

5. randevu

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 4 kez resmi maçlarda rakip oldu. Hepsi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan müsabakalar olmak üzere sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan'ın 6 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.

Ruslarla 10 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Rus takımları ile bugüne kadar 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekiplerini 2 kez mağlup ederken, 6 kez de mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 10 gol kaydederken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan bu süreçte Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile mücadele etti.

Avrupa kupalarında 297. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 296 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 78 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 90. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 89 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa'da 8 maça çıktı

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 8 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak Fransa'da karşılaştığı Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

Harald Lechner düdük çalacak

Lokomotiv Moskova - Galatasaray karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch yapacak. Markus Hameter dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Almanya'dan Bastian Dankert VAR, İngiltere'den de Paul Tierney AVAR ise olarak görevlendirildi. - İSTANBUL