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Mario Gavranovic 2. golünü attı - Son Dakika

Mario Gavranovic 2. golünü attı

02.11.2021 12:37
Mario Gavranovic 2. golünü attı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un İsveçli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 2. golünü attı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un İsveçli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 2. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 2-1 kazandığı maçta takımın ilk golünü atan Mario Gavranovic attı. Sarı kırmızılı takımla dördüncü maçına çıkan İsveçli forvet oyuncusu Gavranovic, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük maçını da boş geçmedi. Fatih Karagümrük maçının 73. dakikasında Onur Bulut'un asistinde topu ağlara göndererek skoru 1-1 yapan Mario Gavranovic doksan dakika sahada kaldı.

Gavranovic bu sezon oynadığı 4 maçta 2 gol atarken 2 asist yaptı. - KAYSERİ

Mario Gavranovic 2. golünü attı
Mario Gavranovic 2. golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mario Gavranovic 2. golünü attı - Son Dakika Spor


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