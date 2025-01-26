Hacı Arap Yaman Şampiyon Oldu

İzmir'de düzenlenen Artistic Grand Prix bilardo turnuvasında, Hacı Arap Yaman, şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı bilardo tesislerinde düzenlenen organizasyonda milli bilardocu Hacı Arap Yaman, final müsabakasında Fransız rakibi Bastien Panis'i 179-165 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
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