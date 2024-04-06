Malatya\'da Hacı Naciye Ateş Okulları Geleneksel Okçulukta il birincisi oldu

Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı heyecanı

Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi şehirde hareketlilik yaşanıyor. Otellerin yüzde yüz dolduğu kentte maç heyecanı sokaklara taşmaya başladı. Maç tarihinin belli olması ile hem bayramı hem de maç heyecanını Şanlıurfa'da yaşamak isteyenler bilet bulmakta zorlandı. Otobüs şirketlerinde de yoğunluklar yaşanıyor. Bayram tatili nedeniyle otellerde yaşanan yoğunluk, Süper Kupa maçı ile daha da arttı. Bölgede 8 bin yatak kapasitesi bulunan otellerin doluluk oranları yüzde yüzü buldu. Turizmci Ercan Saygı, Galatasaray kafilesini otellerinde ağırlayacaklarını ifade ederek, kupa maçıyla ilgili günler öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı. Kebap ustası Salih Akkuş, kente gelecek olan taraftara 'ciğer kebabı yemeden gitmeyin' tavsiyesinde bulundu. Çeşitli illerden Şanlıurfa'ya gelen taraftarlar ise maç için heyecanlı olduklarını belirterek, takımlarına başarılar diledi.