Hacılar'da 31. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hacılar'da 31. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleşti

Hacılar\'da 31. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleşti
21.07.2025 14:48  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 31. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı'na katılarak sporcularla bir araya geldi. Etkinlikte, 37 sporcu Erciyes zirvesine tırmanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı'na katılarak, tırmanış öncesi sporcularla bir araya geldi. 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen dağcılar ve doğaseverler katıldı.

Kampa katılan sporculara başarılar dileyen Başkan Özdoğan, konuşmasında sporun bireysel gelişimden milli değerlere kadar uzanan çok yönlü katkılarına vurgu yaptı. Başkan Özdoğan, "Bugün burada, 37 sporcumuz zirveye ulaşmak için bir araya geldi. Doğaya ve spora gönül vermiş katılımcılarımızla birlikte olmak bizleri mutlu etti. Zirve, sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal bir disiplin gerektirir. Bu etkinlik, yalnızca bir tırmanış değil; aynı zamanda dayanışma, azim ve hedefe odaklanma pratiğidir. Bizim hedefimiz; sadece sporcu değil, aynı zamanda vatana ve millete faydalı bireyler yetiştirmektir" dedi.

Etkinliğe katkı sunan kurumlara da teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Bu organizasyona destek olan AFAD ekibimize, UMKE gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Zirve yolunda en önemli unsurlar; doğru ekipman, disiplin ve takım ruhudur. İnşallah sporcularımız sağlıklı ve başarılı bir zirve yürüyüşü gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan'ın konuşmasının ardından kampa katılan sporculara ve doğaseverlere çeşitli ikramlar sunuldu, kamp ateşi etrafında sıcak sohbetler edildi. 20 Temmuz Pazar günü saat 03.00'te başlayan zirve tırmanışında 37 sporcu, Sütdonduran Yaylası'ndan hareket etti. Zorlu ve kararlı bir yürüyüşün ardından sporcular, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes zirvesine ulaşarak burada İstiklal Marşı'nı okuyup zirve defterini imzaladı ve Türk bayrağını dalgalandırdı.

Her yıl geleneksel olarak Hacılar'da düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, spor ve doğa tutkusu en yüksek noktaya taşınıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacılar'da 31. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Barış Harekatı’nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1’i ağır 3 yaralı 93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
İrfan Can Kahveci’nin Beşiktaş’tan istediği ücret belli oldu İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
Süveyda’da İnsani Yardım Krizi Süveyda'da İnsani Yardım Krizi
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Ünlü futbolcu itiraf etti Ronaldo’yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek

14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
20:09
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
19:54
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
19:47
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
19:30
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
19:11
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var
Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var
19:09
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
19:02
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
18:45
Takımda kimse kalmadı Galatasaray’da 18 ayrılık birden
Takımda kimse kalmadı! Galatasaray'da 18 ayrılık birden
18:43
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek
18:36
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif
Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 14:52:18. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar'da 31. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.