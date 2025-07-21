Hacılar\'da 31. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Gerçekleşti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı'na katılarak, tırmanış öncesi sporcularla bir araya geldi. 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen dağcılar ve doğaseverler katıldı.

Kampa katılan sporculara başarılar dileyen Başkan Özdoğan, konuşmasında sporun bireysel gelişimden milli değerlere kadar uzanan çok yönlü katkılarına vurgu yaptı. Başkan Özdoğan, "Bugün burada, 37 sporcumuz zirveye ulaşmak için bir araya geldi. Doğaya ve spora gönül vermiş katılımcılarımızla birlikte olmak bizleri mutlu etti. Zirve, sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal bir disiplin gerektirir. Bu etkinlik, yalnızca bir tırmanış değil; aynı zamanda dayanışma, azim ve hedefe odaklanma pratiğidir. Bizim hedefimiz; sadece sporcu değil, aynı zamanda vatana ve millete faydalı bireyler yetiştirmektir" dedi.

Etkinliğe katkı sunan kurumlara da teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Bu organizasyona destek olan AFAD ekibimize, UMKE gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Zirve yolunda en önemli unsurlar; doğru ekipman, disiplin ve takım ruhudur. İnşallah sporcularımız sağlıklı ve başarılı bir zirve yürüyüşü gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan'ın konuşmasının ardından kampa katılan sporculara ve doğaseverlere çeşitli ikramlar sunuldu, kamp ateşi etrafında sıcak sohbetler edildi. 20 Temmuz Pazar günü saat 03.00'te başlayan zirve tırmanışında 37 sporcu, Sütdonduran Yaylası'ndan hareket etti. Zorlu ve kararlı bir yürüyüşün ardından sporcular, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes zirvesine ulaşarak burada İstiklal Marşı'nı okuyup zirve defterini imzaladı ve Türk bayrağını dalgalandırdı.

Her yıl geleneksel olarak Hacılar'da düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, spor ve doğa tutkusu en yüksek noktaya taşınıyor. - KAYSERİ