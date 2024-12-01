Hacılar Erciyesspor Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hacılar Erciyesspor Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı

Hacılar Erciyesspor Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı

Hacılar Erciyesspor, Alper Durdu'nun golleriyle Başakpınarspor'u 2-0 mağlup etti.

01.12.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Hacılar Erciyesspor, rakibi Başakpınarspor'u Alper Durdu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Furkan Ulu, Erkan Kırçıl

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Sefa Şahin Nurettin Murat, Yaşar Çam, Resul Kahriman, Ali Buğrahan Gökşen (Said Emre Gündoğan dk.90), Alper Durdu, Cüneyt Egemen Karagöz (Arif Can Saraçlı dk.90), Tahsin Eraslan (Batuhan Bozkurt Bolat dk.57), Abdullah Gürbüz (Yasin Tarım dk.90), Buğrahan Duğan (Doğukan Tarlaek dk.85)

Başakpınarspor: Onur Muhammed Karaaslan, Yunus Emre Kulan, Burak İndap, Ünal Narinç (Emre Fındık dk. 66), Bilal Çavuş, Halil İbrahim Aslan (Ali Eren Taşdemir dk.57), Emrecan Tepedaş, Cengiz Çay, Murat Kıraç, Alican Koçer (Okan Uçar dk.81), Turan Derecik (Mehmet Kıraç dk.66)

Goller: Alper Durdu (dk.60 ve 85) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hacılar, kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
09:38 Suriye’de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya’nın hava saldırısında öldürüldü Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
08:47 MHP’den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi MHP'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi
08:12 Halep ve İdlib’i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD’den ilk açıklama Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama
05:57 Bartın’da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 10:50:04. #1.13#
SON DAKİKA: Hacılar Erciyesspor Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.