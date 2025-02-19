İbrahim Hacıosmanoğlu: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetimizle ilgili bilgi verdik. Fenerbahçe kabul etti, Galatasaray çarşamba günü olsun istedi. Bunun üzerine açıklama yaptık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe Açıklaması - Son Dakika
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