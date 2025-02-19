Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe Açıklaması

Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetimizle ilgili bilgi verdik. Fenerbahçe kabul etti, Galatasaray çarşamba günü olsun istedi. Bunun üzerine açıklama yaptık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." - İSTANBUL