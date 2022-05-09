Hacısalihoğlu: "Ali Koç'un söylediklerine artık hiç bir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor" - Son Dakika
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Hacısalihoğlu: "Ali Koç'un söylediklerine artık hiç bir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor"

09.05.2022 12:44
Hacısalihoğlu: "Ali Koç'un söylediklerine artık hiç bir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor"

Trabzonspor Eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara dikkat çekerek "Ali Koç'un söylediklerini artık hiç bir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor.

Trabzonspor Eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara dikkat çekerek "Ali Koç'un söylediklerini artık hiç bir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor. "Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığı yapmaya devam ediyor" dedi.

Trabzonspor Eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, gündeme ilişkin açıklamalar yaparken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine dikkat çekti ve "Fenerbahçe'nin başındaki adam artık iyice bardağı taşırdı. Net ve kesin bir dille Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Halkı kelimenin tam manasıyla kin ve nefret tohumlarıyla birbirine düşürmeye çalışıyor. Bu kişinin ilgili yasa hükümlerince değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yargının konusu ama bizi ilgilendiren, haklı bir şampiyonluğun ardında dile getirilen ipe sapa gelmez söylemlere bir son verilmesi" dedi.

Trabzonlular ve Trabzonsporluların büyük bir olgunluk ve sağduyu göstererek tahriklere kapılmadığını belirten Hacısalihoğlu, "Belli ki bu durum kendisinin daha da fazla ayarlarını bozuyor. Futbolla ilgili bütün tercihleri yanlış çıkan, başkanlığı döneminde kendisi hariç 4 kulübün şampiyonluğunu gören, camiasında kredisini tüketmiş, transferde defalarca çuvallamış birisi konumundaki Fenerbahçe Başkanı'nın bütün gayretinin, sözde düşmanlar oluşturarak görev süresi için zaman kazanmak olduğunu sokaktaki çocuk bile anlıyor. Müzeye yeni kupa koyamayan bir başkanın, fi tarihindeki başarıları dayatmaya çalışması, içine düştüğü acziyetin en çarpıcı göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç'un söylediklerine artık hiç bir aklıselim Fenerbahçeli de inanmıyor" diyen Hacısalihoğlu, "Onların büyük bölümü bir an önce kendisinden kurtulacakları günün hayalini kuruyorlar. Bunlar, onların iç meselesi ama rakiplerine sorarsanız hemen hepsi 'Ali Koç ömür boyu başkan kalsın' diyeceklerdir" dedi. - TRABZON

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Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hacısalihoğlu: 'Ali Koç'un söylediklerine artık hiç bir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor' - Son Dakika


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