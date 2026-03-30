Hadergjonaj: Türkiye'ye Sorun Çıkartabiliriz

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor'da forma giyen Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj, özellikle konsantrasyon konusunda en iyi seviyelerinde olmaları halinde yarınki maçta Türkiye'ye sorun çıkarabileceklerini söyledi.

31 yaşındaki sağ bek, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin kaliteli ve çok değerli oyuncuları olduğunu belirten Hadergjonaj, "Kolay bir maç olmayacak ama sonuç her zaman yüzde 50-50 gibidir, avantajımız da bu. Burada Priştine'de, kendi sahamızda, taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. Bu bizim için bir artı ama sonuçta bunu sahada göstermek gerekiyor. Türkiye'nin bir saniyede, bir anda maçı belirleyebilecek çok iyi oyuncuları var. Gerçekten dikkatli olmalıyız. Özellikle konsantrasyon konusunda en iyi seviyemizdeysek onlara gerçekten sorun çıkarabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kendileri için tarihi ve çok önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Hadergjonaj, "Takımdaki atmosfer harika. Gerçekten çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Sanırım bunu sahada da görüyorsunuz, birbirimiz için nasıl mücadele ettiğimizi. Kimin oynadığı, kimin oynamadığı önemli değil. Tabii ki ben takımdaki daha deneyimli oyunculardan biriyim. Takımı bir arada tutmaya çalışıyoruz, herkes iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Play-off finaline kadar gelmelerinin sürpriz olmadığını aktaran deneyimli futbolcu, "Elemelerde ve play-off yarı finalinde çok iyiydik. Tabii ki her zaman baskı var ama bence baskı daha çok Türkiye tarafında olacak. Bizim için bu bir rüya olacak ve bu olumlu baskıyı lehimize çevirmeye çalışıyoruz gerçekten bir şeyler başarabileceğimizi göstermek için." şeklinde görüş belirtti.

"Şimdi tüm dünyaya bize güvenebileceklerini gösteriyoruz"

Kendilerine her zaman inandıklarını aktaran Kosovalı futbolcu, "Şimdi tüm dünyaya bize güvenebileceklerini gösteriyoruz. Çünkü başlangıçta kendimiz dışında kimse bize gerçekten güvenmiyordu. Grup aşamasında zor bir gruptaydık, bunu aşmamız gerekiyordu ve başardık. Ayrıca yarı finalde de zor bir deplasman maçı vardı. ve şu anda Priştine'de, taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu finale tamamen odaklanmış durumdayız. Stadın kapasitesi 100 bin olsaydı çoktan biletler tükenmiş olurdu çünkü herkes bu maçı izlemek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki yakın ilişkilere de değinen Hadergjonaj, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu maçı daha da özel kılıyor. Eğer rakip başka bir takım olsaydı, belki biraz farklı olurdu. Altı yıldır Türkiye'de yaşıyor ve oynuyorum ve şimdi Türkiye ile bir final maçımız var. Bu benim için, ailem için gerçekten özel bir şey. İki çocuğum da Türkiye'de doğdu ve bizim için Türkiye artık ikinci bir vatan gibi, bu da maçı özel kılıyor. Ama sonuçta Kosova Milli Takımı için oynuyorum, bu yüzden ülkemizi gururlandırmaya çalışıyorum. Çünkü bence bu fırsat çok sık gelmeyecek ve halkımız bu maçı bekliyor. ve tabii ki Türkiye özel bir yer, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişki, gerçekten çok, çok iyi. İnsanlar, kültür, yemekler ve her şey, dil hariç, birbirine oldukça benziyor."

2019 yılından bu yana Kasımpaşa ve Alanyaspor formalarını giyen Hadergjonaj, Trendyol Süper Lig'de 194 maça çıktı.