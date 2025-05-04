Hadziahmetovic: 'Büyük maçları iyi oynadık'

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük maçları gerçekten iyi oynadık ve 3. olmak için yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, maçın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derbi galibiyeti sebebiyle mutlu olduklarını ifade eden Hadziahmetovic, ""Çok büyük bir maçtı. Burada puan almak çok kolay değil. Gerçekten iyi bir maç oynadık ve 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Her maç taktiksel ve mental olarak farklı. Tabii ki derbi maçları da daha fazla ilgi çekiyor. Oyuncular biraz daha fazla motive oluyorlar. Büyük maçları gerçekten iyi oynadık ve 3. olmak için yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Forma şansını bulduğunda iyi değerlendirmek için çok çalıştığını dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Çok çalıştım. Her gün antrenmanlarda yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Şans bekliyordum ve 2-3 maç şans aldım. Bence iyi kullandım. Sezon sonuna kadar ve gelecek sezon daha iyi olacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL