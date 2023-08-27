Haftalarca forma giyemeyecek! Ferdi Kadıoğlu'ndan taraftarı kahreden gelişme - Son Dakika

Haftalarca forma giyemeyecek! Ferdi Kadıoğlu'ndan taraftarı kahreden gelişme

Son Güncelleme: 27.08.2023 19:02

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Twente maçı sonrası yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yaptı. Kadıoğlu'nun MR sonuçlarına göre sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi. Başarılı oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezona fırtına gibi başlayan Süper Lig devi Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun Twente karşılaşmasının ardından sakatlandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

'UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.'

İKİ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haftalarca forma giyemeyecek! Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı kahreden haber

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haftalarca forma giyemeyecek! Ferdi Kadıoğlu'ndan taraftarı kahreden gelişme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haftalarca forma giyemeyecek! Ferdi Kadıoğlu'ndan taraftarı kahreden gelişme - Son Dakika
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