Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu

27.02.2026 01:10
Nottingham Forest mücadelesinde Fenerbahçe kalesini uzun süre sonra yeniden koruyan Tarık Çetin, yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, deneyimli eldivene övgü dolu yorumlarda bulundu. Öte yandan Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira, maç sonunda Tarık Çetin'i özel olarak tebrik etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarından elendi.

TARIK ÇETİN MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanş maçında Nottingham Forest deplasmanında sergilediği performansın en dikkat çekici isimlerinden biri, uzun süre sonra kalesini yeniden koruyan Tarık Çetin oldu. Ederson'un sakatlığı ve Mert Günok'un UEFA listesinde yer almaması nedeniyle forma giyen 29 yaşındaki deneyimli kaleci, City Ground'da oynanan zorlu mücadelede kritik kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Nottingham Forest'ın art arda etkili hücumlarında kritik kurtarışlar yapan Tarık, takımına galibiyeti getiren önemli faktörlerden oldu.

''EDERSON BİLE DAHA İYİ''

Maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Tarık Çetin'e övgü yağdırdı. Birçok Fenerbahçeli, "Tarık kalede güven verdi", "Ederson'dan bile daha iyi durdu" ve "Kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı", ''İsmi Tarık yerine Tarıksson olsaydı 100 milyondu'', ''Galibiyet primi alacaksak Tarık sayesindedir'' gibi yorumlarla deneyimli eldiveni alkışladı.

VITOR PEREIRA'DAN TARIK'A ÖZEL TEBRİK

Öte yandan dikkat çeken bir detay da maç sonrası yaşandı. Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira, karşılaşmanın bitiminde Tarık Çetin'in yanına giderek deneyimli eldiveni tebrik etti.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    maşallah koçuma böyle devam 4 0 Yanıtla
  • Murat Mertkol Murat Mertkol:
    ederson kazmasi oynayacagina tarik oynasini ben tarihi Cok begendim 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:57
