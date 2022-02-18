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Haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Haftanın hakemleri belli oldu

18.02.2022 08:36
Haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 14. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 14. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Hem A Grubunda hem de B Grubunda heyecan dorukta. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Yolspor: Suha Adıyaman

Buğdaylıspor-Kayserigücü FK: Cemal Emre Gömeç

Talas Anayurtspor- Amarat Gençlikspor: Caner Kalem

Başakpınar Belediyespor- Kocasinan Ülküspor: Cem Eray Eşmekaya

Tomarza Belediyespor- Erciyes Esen Makina: Erdem Sarıaslan

Kayseri Şekerspor- Sanayi Esnafspor: Mehmet Altıparmak

Hacılar Erciyesspor- Gültepespor: Necati Selçuk Şahin

OSB Atletikspor- Özvatan Gençlikspor: Ahmet Ulu

Kocasinan Şimşekspor- Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Kemal Hattatioğlu - KAYSERİ

Haftanın hakemleri belli oldu
Haftanın hakemleri belli oldu

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Kocasinan, Erciyes, Kayseri, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor


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