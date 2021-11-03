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Hagi'nin keşfi milli takım teklifi aldı! Tarihe geçen 15 yaşındaki Türk Enes Sali, Romanya için forma giyecek - Son Dakika

Hagi'nin keşfi milli takım teklifi aldı! Tarihe geçen 15 yaşındaki Türk Enes Sali, Romanya için forma giyecek

03.11.2021 17:37

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Türk asıllı Enes Sali, ilk kez Romanya A Milli Takımı'na çağırıldı. Genç futbolcunun dışında Galatasaray'dan Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau ve Gaziantep FK'dan Alin Tosca ile Alexandru Maxim de Romanya'nın bu ay oynayacağı İzlanda ve Liechtenstein maçları kadrosunda forma giydi. Sali, 15 yaşında Romanya liginde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe adını yazdırmıştı.

Romanya Milli Futbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde daha önce forma giyen Türk asıllı futbolcu Enes Sali, Romanya A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edildi.

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Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali, Romanya'nın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu ay oynayacağı İzlanda ve Liechtenstein maçları kadrosunda yer aldı. Enes Sali dışında Galatasaray'dan Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau ve Gaziantep FK'dan Alin Tosca ile Alexandru Maxim de Romanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

ROMANYA LİGİ'NDE GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU

Türk asıllı futbolcu, geçen Eylül ayında Romanya tarihine de geçmişti. Enes Sali, Romanya Birinci Ligi'nde (Liga 1) gol atan en genç futbolcu olmuştu. Enes Sali, Acadamica Clienceni'yi 5-0 yendikleri lig maçında gol atarak Romanya tarihine geçmişti. 23 Şubat 2006 Kanada doğumlu Enes Sali, 15 yaş 202 günlük olarak Romanya liginin gol atan en genç oyuncusu oldu.

Hagi'nin keşfi milli takım teklifi aldı! Tarihe geçen 15 yaşındaki Türk Enes Sali, Romanya için forma giyecek

Galatasaray, Romanya, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hagi'nin keşfi milli takım teklifi aldı! Tarihe geçen 15 yaşındaki Türk Enes Sali, Romanya için forma giyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hagi'nin keşfi milli takım teklifi aldı! Tarihe geçen 15 yaşındaki Türk Enes Sali, Romanya için forma giyecek - Son Dakika
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