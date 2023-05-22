Hagi'nin takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek Romanya'da şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Hagi'nin takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek Romanya'da şampiyon oldu

22.05.2023 13:39

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta, tarihi bir maç sonunda Romanya'da şampiyon olmayı başardı. En yakın takipçisi Steaua Bükreş karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanan Farul Constanta, yeni adıyla ilk şampiyonluğa ulaştı.

Romanya Ligi play-off grubunda oynanan karşılaşmada Farul Constanta, sahasında en yakın takipçisi Steaua Bükreş'i ağırladı. Mücadeleyi Hagi'nin öğrencileri Constanta 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER

Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta, Steaua Bükreş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. Rumen ekibine şampiyonluğu getiren golleri Mateus Criciuma, Tudor Baluta ve Louis Munteanu kaydetti.

Yok böyle maç! Hagi'nin takımı tarihi geri dönüşle şampiyonluğa ulaştı

TAKIMIN YENİ İSMİYLE İLK ŞAMPİYONLUĞU

Farul Constanta, bu galibiyetle yeni adıyla Romanya'da ilk şampiyonluğunu kazandı. Daha önce Viitorul Constanta ismiyle ligde mücadele eden ekip, 2016-2017 sezonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Yok böyle maç! Hagi'nin takımı tarihi geri dönüşle şampiyonluğa ulaştı

HAGI'NİN 5. KUPASI

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasını kazandı. Rumen hoca daha önce Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kaldırırken, Romanya'da ise 3 kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

YORUMLAR
500
Yok böyle maç! Hagi'nin takımı tarihi geri dönüşle Romanya'da şampiyonluğa ulaştı Yok böyle maç! Hagi'nin takımı tarihi geri dönüşle Romanya'da şampiyonluğa ulaştı

Steaua Bükreş, Gheorghe Hagi, Galatasaray, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hagi'nin takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek Romanya'da şampiyon oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:10 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital yayın platformu Netflix'e yüklendi: Her filmde illaki bir eşcinsellik vurgusu yapıyorlar
15:03 Facebook'un ana şirketi olan Meta'ya, Avrupa Birliği'nden 1.3 milyar dolarlık para cezası
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması tarafından getirilen açık bardaktan su içmemesi gündem olurken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu
14:57 Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimlerde müşahitlik yapacak
14:57 Bakan Soylu'dan Netflix tepkisi: Her filmde illaki bir eşcinsellik vurgusu yapıyorlar
14:57 Altınordu, kulübün devredildiği iddialarını reddetti: Herhangi bir resmi görüşme yapılmadı
14:48 "İttifak" kararı öncesi ABD basınından ortalığı karıştıracak Sinan Oğan yorumu
14:47 Altınordu, kulübün devredildiği iddialarını yalanladı: Herhangi bir resmi görüşme yapılmadı
14:44 Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimde müşahitlik yapacak
14:27 İranlı şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan, sahte pasaportla Almanya'ya kaçarken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 15:16:40. #1.12#
SON DAKİKA: Hagi'nin takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek Romanya'da şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement