Hagi'nin takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek Romanya'da şampiyon oldu

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Romanya Ligi play-off grubunda oynanan karşılaşmada Farul Constanta, sahasında en yakın takipçisi Steaua Bükreş'i ağırladı. Mücadeleyi Hagi'nin öğrencileri Constanta 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER

Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta, Steaua Bükreş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. Rumen ekibine şampiyonluğu getiren golleri Mateus Criciuma, Tudor Baluta ve Louis Munteanu kaydetti.

TAKIMIN YENİ İSMİYLE İLK ŞAMPİYONLUĞU

Farul Constanta, bu galibiyetle yeni adıyla Romanya'da ilk şampiyonluğunu kazandı. Daha önce Viitorul Constanta ismiyle ligde mücadele eden ekip, 2016-2017 sezonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı.

HAGI'NİN 5. KUPASI

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasını kazandı. Rumen hoca daha önce Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kaldırırken, Romanya'da ise 3 kez kupa kazanma başarısı gösterdi.