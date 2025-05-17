Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası kazanmasının 25'nci yıl dönümü nedeniyle o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, İstanbul'a geldi.
Hagi ve Popescu, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, UEFA Kupası zaferiyle ilgili organizasyona katılacak. Eski futbolcuların ayrıca Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Kayserispor maçında da tribünde olması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu İstanbul'da - Son Dakika
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